Olha a ousadia dessa idosa de 69 anos. Com essa idade, ela surfa na boa em uma prancha improvisada amarrada a uma lancha. E nem quando a lancha acelera, ela demonstra medo ou insegurança. A cena inusitada ocorreu num rio de Ourém, a três horas de Belém, no Pará.

A destreza da dona Maria Lúcia Matos foi registrada pelo irmão dela, Arlindo, condutor da lancha. As imagens foram postadas nas redes sociais e viralizaram, com apoio e vários comentários bem-humorados.

No vídeo, dona Maria Lúcia aparece animadíssima e se equilibra com a desenvoltura de uma profissional na prancha, que desliza pelo rio Guamá.

Apelido nas redes sociais

Nas redes sociais, Maria Lúcia ganhou o apelido de “Setentinha” em alusão à idade. Vários internautas disseram que gostariam de chegar na idade dela com essa animação e disposição. E brincaram com a idosa:

“[Deu uma] surra em mim que não dou conta nem de ficar em pé pra curtir um stand up paddle paradinha no lugar”, afirmou uma internauta.

Um outro que se diz praticante afirmou que: “Não é lancha não, é canoa mesmo kkkkkk ela é bruta de mais, eu pratico e sei como é difícil fazer essa proeza”.

Uma terceira internauta resumiu o sentimento da maioria. “[Ela] deu um show na gente.”

O esporte

A prática do surf no rio Guamá é uma espécie de tradição dos moradores e turistas que visitam a região de Ourém, a pouco mais de 180 km de Belém, no Pará.

O rio Guamá, que de acordo com algumas versões, nasce no Ipixuna e deságua na baía do Guajará.

No inverno, as águas costumam transbordar e inundar uma parte da cidade, porém, em outras épocas, a orla de Ourém é também uma opção de passeio para apreciar uma bela tarde de sol curtindo o barulho da água.

Veja como foi o passeio da idosa surfando: