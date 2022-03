Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os torcedores que invadiram o gramado da Vila Capanema para agredir jogadores paranistas durante o jogo que marcou o rebaixamento do Tricolor para a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2022, no sábado (26), serão indiciados por formação de quadrilha.

A informação é do delegado Luiz Carlos de Oliveira, Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe),. Segundo ele, poderia ter acontecido o pior naquela tarde.

“Vamos radicalizar com o indiciamento por formação de quadrilha. Porque não é um campo de batalha, não é um inimigo, é um adversário”, afirmou, em entrevista à Banda B.

Aos 40′, do segundo tempo, os torcedores invadiram o gramado do jogo Paraná e União Beltrão, e agrediram os jogadores do Tricolor. O jogo precisou ser interrompido e não foi finalizado. Em campo, a equipe paranista perdeu por 3 a 1.

Agora a polícia trabalha para identificar os responsáveis pela invasão e agressão em imagens de câmeras de segurança e da transmissão do jogo para formalizar o indiciamento.

“Vamos identificar os torcedores. Já temos as imagens, abrimos inquérito e vamos responsabilizar todos esses torcedores de maneira exemplar”, avisou o delegado.

Jogos sem torcida

Luiz Carlos de Oliveira reforçou que a Demafe irá se reunir, na próxima semana, com os diretores clubes de Curitiba. Na pauta o pedido de torcida única em clássicos locais, após as confusões registradas nos clássicos Ahtletiba e Paratiba, ambos válidos pelo Paranaense de 2022, além da invasão de campo do jogo do Paraná.

Além disso, a Demafe pretende sugerir jogos com portões fechados na capital, sem a presença de torcedores.

“Se de repente os clubes assim entenderem, podemos fazer os jogos sem torcidas, com os portões fechados”, sugeriu o delegado.