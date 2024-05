Após cinco dias da fase regional da 70ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), a competição terá as partidas finais nesta quarta-feira (8), no município de Jacarezinho. As modalidades de voleibol e futsal ainda não têm os campeões definidos.

No futsal masculino de 12 a 14 anos a partida final será entre o Colégio Estadual João M da Silveira de Quatiguá e Colégio Casucha de Santo Antônio da Platina. O local da partida será o Ginásio do SESC às 10 horas.

No futsal masculino de 15 a 17 anos a partida final acontecerá entre o Colégio Estadual Maria Dalila Pinto de Santo Antônio da Platina e o Colégio Elo de Jacarezinho. O palco da competição serão o Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira às 10 horas. O futsal paradesportivo masculino 15+ conhecerá o campeão às 8 horas entre as escolas especiais Jan Kosk de Abatiá e Maria de Nazaré de Jacarezinho.

Todas as partidas do voleibol serão decididas no Ginásio de Esportes do IF. O voleibol feminino de 12 a 14 anos terá a final às 9 horas entre a Escola ECEL Nova Geração de Andirá e o Colégio Casucha de Santo Antônio da Platina. Às 11 horas no masculino de 15 a 17 anos acontecerá o Colégio Elo de Jacarezinho e o Colégio Estadual Hermínia Lupion de Ribeirão do Pinhal.

Nesta fase foram 11 municípios (Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina) que enviaram seus representantes. As equipes vencedoras irão disputar a fase macrorregional na cidade de Cambará em junho com os vencedores dos Núcleos de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti e Wenceslau Braz.

Realizados pela Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Secretaria da Educação, municípios e a Federação Paranaense do Desporto Escolar, os Jogos Escolares comemoram, também, os 70 anos de existência da competição.

Um dos mais tradicionais eventos esportivos promovido pelo Governo do Estado, os Jeps reúnem atletas de 12 a 17 anos, alunos de escolas estaduais, municipais e particulares em disputas de futsal, atletismo, basquetebol, voleibol, handebol, tênis de mesa e xadrez (além de badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, vôlei de praia e golf7, disputados apenas nas fases finais).