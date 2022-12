Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Morreu, aos 82 anos, nesta quinta-feira (29), o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. Considerado o maior jogador da história do futebol, Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro.

Na semana passada, informações sobre a possível morte do Rei do Futebol assustaram internautas. Alguns apontaram a ocorrência de movimentações “estranhas” na Vila Belmiro, estádio de futebol localizado em Santos (SP). Outros chegaram a divulgar imagens que teriam sido registradas no estádio, em que uma espécie de tenda aparece iluminada em meio ao campo esverdeado.

O ex-jogador iniciou um tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Segundo um dos boletins médicos divulgado pelo hospital onde ele estava internado, na quarta-feira (21), o quadro de saúde de Pelé teve uma piora. Além do câncer, ele tratava uma infecção respiratória.

“Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica”. dizia o boletim do dia 21 de dezembro

Ele tinha passado por uma cirurgia para retirada do tumor em setembro do ano passado. A filha de Pelé, Kely Nascimento, havia informado por meio de suas redes sociais que o pai passaria o Natal internado.

O boletim médico divulgado nesta quinta-feira, confirmando a morte de Pelé, trouxe a informação de que o ex-jogador de futebol morreu por volta das 15h27. A morte, de acordo com o boletim, se deu por falência de múltiplos órgãos, “resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição prévia”.

“O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol”. finaliza a nota do hospital, assinada por quatro médicos

Foto: Bruno Santos/Folhapress

Rei do futebol

Edson Arantes do Nascimento nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. O esportista entrou no mundo do futebol por meio do Santos Futebol Clube, aos 15 anos de idade.

Um ano depois, ele defendia a Seleção Brasileira. Em 2000, foi eleito Jogador do Século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Ele ganhou três Copas do Mundo.