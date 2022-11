Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O lateral-direito Danilo e o atacante Neymar estão fora dos próximos dois jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Com entorses nos tornozelos, eles só voltarão a jogar em caso de classificação para as oitavas de final do Mundial. A informação é do GE.

Os dois jogadores deixaram a partida de estreia, vencida pelo Brasil, lesionados e já iniciaram o tratamento após a partida vencida pelo Brasil por 2 a 0 diante da Sérvia. Os gols do Brasil foram marcados por Richarlison.

Para a vaga de Danilo, Tite pode escalar Daniel Alves, um dos jogadores mais questionados na lista do treinador brasileiro.