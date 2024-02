WB FUTSAL

O time de Wenceslau Braz vem para o segundo ano consecutivo na competição animado pela boa campanha em 2023. Na oportunidade a equipe avançou sem sustos da primeira fase de grupos e contou com o apoio de sua torcida para avançar também na segunda fase de grupos mesmo enfrentando adversários teoricamente mais fortes.

Na fase de jogos eliminatórios, foi superado pelo campeão Terra Boa (e também dono da melhor campanha geral do campeonato) nas oitavas de final. O desempenho deixou a torcida orgulhosa e mobilizou a cidade, que deve apoiar ainda mais o time para a edição de 2024.

Além de manter os principais jogadores do ano passado, Wenceslau Braz está se reforçando para montar uma equipe ainda mais competitiva e capaz de brigar pelo acesso para a Taça Prata.

BARRIL

Um dos mais importantes nomes do futsal amador do Paraná, o Barril vem com sua história de mais de 30 anos de existência e sua fanática torcida para um novo – e maior – desafio. Recordista de títulos nos acirrados campeonatos de Siqueira Campos, o time tentará voos mais altos com a participação na Taça Bronze neste ano.

Como único representante da cidade no campeonato, pelo menos até o momento, o Barril deve conseguir montar uma estrutura eficiente e um time forte, com jogadores do município e reforços da região para enfrentar os adversários de igual para igual mesmo no ano de estreia.

Pelas redes sociais, a torcida tem mostrado euforia com a participação em uma competição de nível estadual e prometendo grandes festas nos jogos em casa e presença nas partidas fora.

Barril, de Siqueira Campos, conta com o apoio de sua fanática torcida – Divulgação