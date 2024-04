O pequeno Théo Lucas, 5 anos (ele irá completar seis anos em 26 de abril), já vem se destacando nas quadras. Natural de Santa Mariana o jovem já coleciona medalhas e títulos por onde passou.

O pai Gilmar conta que ele começou a jogar futebol na rua com três anos com os irmãos. “Ali percebi que ele tinha um grande potencial e coloquei ele numa escolinha aqui em Santa Mariana”, complementa. Com títulos em várias competições da categoria, o pai ressalta que hoje ele já joga nas categorias sub 7 e sub 9 pois os treinadores acreditam que ele vai bem em ambas.