Nos pênaltis, o Londrina bateu o Cascavel nesta quarta-feira (13) e conquistou o Campeonato Paranaense pela quinta vez na história. Com empates por 1 a 1 tanto na ida quanto na volta, o campeão estadual de 2021 foi decidido nas cobranças de pênalti, com placar de 6 a 5 para o Tubarão.

A decisão aconteceu após quase oito meses do início do Paranaense. Por conta da pandemia da Covid-19, a Federação Paranaense de Futebol teve problemas para encaixar as datas e o campeonato só terminou em outubro.

Agenda

Na zona de rebaixamento da Série B, o Tubarão volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Operário, em Ponta Grossa, às 18h30. Já o Cascavel encerra a temporada e começa a se planejar para o ano que vem.

Primeiro tempo

O Cascavel começou com mais posse de bola e criou duas boas oportunidades antes dos 10 minutos de jogo: primeiro, com Léo Itaperuna, e depois com Robinho. Já o Londrina explorava bem os contra-ataques e, aos 15, quase marcou com Matheus Bianqui.

Aos 21 minutos, Henrique e Matheus Bianqui se estranharam e houve uma confusão generalizada em campo. O jogo caiu um pouco de produção, mas, na reta final do primeiro tempo, o Cascavel foi pra cima do Londrina e chegou a balançar as redes aos 40 minutos, mas a arbitragem já tinha marcado falta.

Aos 45, João Pedro finalizou bem e acertou a trave do Tubarão. Nos acréscimos, a Serpente abriu o placar com um golaço de falta de Willian Gomes. O capitão bateu com a perna esquerda e a bola foi na gaveta, sem chances para o goleiro Dalton.

Segundo tempo

A etapa final começou mais equilibrada, com o Londrina tendo mais posse de bola, mas o Cascavel bem postado na defesa. Aos 16 minutos, Ricardo fez duas grandes defesas e evitou o empate do Tubarão. No primeiro lance, o goleiro espalmou após cabeçada à queima-roupa de Matheus Bianqui. Depois, afastou chute de Salatiel.

Aos poucos, o Londrina foi dominando as ações do jogo e passou a pressionar o adversário em busca do empate. Aos 26 minutos, Celsinho fez boa jogada e tocou para Salatiel, que chutou firme. Ricardo fez a defesa, mas, no rebote, Victor Daniel estufou as redes e deixou tudo igual no marcador: 1 a 1.

Sem correr grandes riscos, as duas equipes até buscaram o gol do título nos minutos finais da partida, mas sem sucesso. O empate por 1 a 1, mesmo resultado do jogo de ida, levou a decisão para os pênaltis.

Disputa de pênaltis

As duas equipes acertaram as três primeiras cobranças. Com um erro para cada lado na série, a disputa foi para as alternadas. O Cascavel errou a sétima cobrança, o Tubarão converteu e fechou a decisão em 6 a 5.

FICHA TÉCNICA

FC CASCAVEL 1 (5) X (6)1 LONDRINA

Local: Olímpico Regional, em Cascavel (PR).

Data: quarta-feira, 13 de outubro de 2021.

Horário: 15h20.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin.

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e João Fábio Machado Brischiliari.

FC Cascavel: Ricardo; Afonso, Lucas e Willian Gomes; Henrique (Carlinhos), Gama, Willyan Sotto (Douglas) (Rogério) e Wilian Simões; João Pedro, Léo Itaperuna e Robinho.

Técnico: Tcheco