Há um timaço que acompanha bem de pertinho os jogadores da seleção brasileira. Ele é formado pelas esposas dos craques, que conseguem conciliar as constantes mudanças (de cidade, de país, de continente) à sua própria vida profissional e brilhar em áreas diversas.

Marília Nery

Marília Nery, mulher do meia Everton Ribeiro, é formada em Publicidade e Propaganda e trabalha como voluntária em hospitais para crianças. Fluente em inglês e ligada à moda, ela é praticamente uma profissional de beach tennis.

Marília forma dupla com Fernanda Bachi, nora de Tite, técnico da seleção, e as duas são consideradas craques no esporte. Protagonista de uma bonita cena de afeto com o marido ao abraçá-lo, chorando, após a conquista da Copa do Brasil, Marília é mãe de Augusto e Antônio, o Tonton, de 2 anos, mascote da torcida do Flamengo.

Maria Eduarda Fournier

Porf alar em Flamengo, foi nas dependências do clube carioca que a nutricionista Maria Eduarda Fournier conheceu Lucas Paquetá, 25. Paixão fulminante que resultou em casamento, em 2018, com menos de um ano de namoro. Recém-casados, seguiram para a Itália. O jogador, hoje no futebol inglês, havia sido vendido para o Milan.

Maria Eduarda e Paquetá já têm dois filhos, Benício e Fillipo. Ela foi convidada para ser uma das embaixadoras de uma marca de vitaminas do Brasil no Qatar, e já avisou aos seguidores que vai investir na carreira de influenciadora digital enquanto não volta a trabalhar na sua área.

Carol Cabrino

Casada há oito anos com o zagueiro Marquinhos, Carol Cabrino é cantora e em 2008, aos 15 anos, começou a fazer sucesso no Youtube, onde postava vídeos com seus covers. Três anos depois foi chamada para fazer programas de calouros, entre eles o “Jovens talentos”, de Raul Gil, que virou uma espécie de padrinho. O casal tem três filhos.

Vitoria Schneider

O lateral Alex Telles e Vitoria Schneider estão juntos desde 2021. Esse é o segundo casamento do zagueiro e o primeiro da artista sertaneja, que por anos fez dupla com a cantora Lola. Após o fim da parceria, ela continuou compondo e algumas de suas músicas já foram gravadas por Felipe Araújo e Simone e Simaria. “Traidor”, de sua autoria, está na trilha da série “Só se for por amor”, com a atriz Lucy Alves.