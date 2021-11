Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com a conquista da Libertadores 2021 em Montevidéu, o Palmeiras garantiu vaga para disputar o Mundial de Clubes da Fifa pela segunda vez. A equipe volta ao torneio uma temporada depois de ser eliminada para o Tigres, do México, na semifinal e fecha a lista de participantes confirmados.

O Mundial volta a ser disputado nos Emirados Árabes Unidos, assim como foi em 2009, 2010, 2017 e 2018. Abu Dhabi, capital do país, será a cidade-sede. Também estão classificados: Chelsea (campeão da Liga dos Campeões da Europa), Al Hilal (campeão da Champions da Ásia), Al Ahly (campeão da Champions da África), Monterrey (campeão da Champions da Concacaf), Auckland City (representante nomeado pela Oceania) e Al Jazira (campeão da liga dos Emirados, representante do país sede).

O sorteio do chaveamento será realizado nesta segunda-feira, dia 29, às 13h (de Brasília), em Zurique, na Suíça. Como nas edições anteriores, o representante sul-americano entre direto na semifinal, assim como a equipe europeia. A Fifa ainda divulgará as datas dos jogos.

Auckland City (Nova Zelândia) e Al Jazira (Emirados Árabes Unidos) entram no primeiro playoff

Al Hilal (Arábia Saudita), Monterrey (México) e Al Ahly (Egito) entram nas quartas de final

Palmeiras (Brasil) e Chelsea (Inglaterra) começam a disputa já nas semifinais

O Mundial de Clubes de 2021 deve ser o último no atual formato, adotado pela Fifa em 2005. A entidade planeja fazer um reformulação no torneio. A ideia era fazer já em 2021 um Mundial com 24 participantes, na China, mas o plano teve que ser adiado por causa da pandemia.

Veja os clubes brasileiros que participaram do Mundial de Clubes da Fifa:

Duas participações: Corinthians (2000 e 2012), Internacional (2006 e 2010) e Palmeiras (2020 e 2021)

Veja a lista de campeões: