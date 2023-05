Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O corredor paranaense Gui Sirtoli sofreu um acidente durante a abertura da segunda etapa da temporada 2023 da Turismo Nacional, na tarde de sábado (27). Apesar do capotamento, com várias voltas no ar, o piloto não se feriu.

O acidente foi no autódromo de Tarumã (RS) e aconteceu já na primeira volta da corrida. Ele e o gaúcho Thiago Tambasco perderam o controle dos carros e acertaram com violência o muro, capotando várias vezes, em uma imagem assustadora.

Sirtoli foi o primeiro a sair do carro, ileso, mostrando a boa segurança dos carros a prova. Pouco depois, Tambasco também deixou seu New Onix. Ele teve uma fratura no dedo da mão esquerda e uma luxação na mão direita. Ele foi levado ao Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), para exames mais detalhados.