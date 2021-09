Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Patrícia Pillar soltou em verbo em relação aos seus sentimentos pelo jogador Neymar. A atriz não gostou de um comentário feito pelo boleiro após a vitória do Brasil por 2×0 sobre o Peru, na última quinta-feira (9/9).

Na ocasião, Neymar comentou sobre a aproximação com Pelé na lista de maiores goleadores da seleção. “Vai ser uma honra passar o Pelé”, alegou.

Sem rodeios, ela escreveu no Twitter: “Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável”. Depois, ao ler “mas é um dado, Patrícia, não é um desleixo com o Pelé“, rebateu: “Ele está no hospital, não era hora”.