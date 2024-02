A luta principal do Fight Music Show 4, entre Kleber Bambam e Acelino Popó Freitas durou menos de um minuto. Na madrugada deste domingo (25), o tretacampeão mundial de boxe precisou de apenas 36 segundos para nocautear o ex-participante de reality show.

Logo nos primeiros segundos do embate, realizado em São Paulo, Popó foi pra cima de Bambam e aplicou dois knockdowns. Abalado com os golpes, Bambam caiu no chão e o árbitro encerrou a luta.

Após a vitória, Popó destacou que Bambam foi o responsável por encher a arena, pois fez diversas declarações antes da luta. Entretanto, na sequência cobrou respeito em relação a história que construiu no esporte.

Veja os resultados das outras lutas do Fight Music Show 4: