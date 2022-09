Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A rainha do futebol, a alagoana Marta, 36 anos, ganhou uma estátua ao lado de Pelé no Museu do Futebol, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Marta já foi escolhida como a melhor jogadora do mundo por seis vezes e merece essa grande homenagem.

A inauguração da estátua de cera de Marta Vieira da Silva, considerada a maior jogadora de futebol de todos os tempos, será nesta quinta-feira (8), às 12h e contará com a presença da própria jogadora..

Rainha do Futebol

Marta já foi eleita a melhor jogadora do mundo em seis oportunidades diferentes.

Ela é a brasileira com maior condecorações deste tipo.

Ainda é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira, maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo.

A nova estátua

Esta será a segunda estátua de cera a ser instalada no Museu Seleção Brasileira.

O espaço, que é o maior acervo de memória da Seleção mais vencedora do futebol, tem a presença de uma homenagem a Pelé, o Rei do Futebol.

Com a inauguração da estátua de Marta, o Museu contemplará os dois maiores ícones do futebol nacional e mundial, entre homens e mulheres.

Viva a Marta!

