O prefeito Neto Haggi, o vice-prefeito João Luiz Del Col, a secretária municipal da Educação e Cultura Francieli Axman Tavares Duarte, a diretora da Secretaria Renata Coelho Batista, a coordenadora das Salas Multifuncionais Simone Dias, diretores e pedagogas das Escolas Municipais Luiz Antonio Lorenzette, Ignêz Panichi Hamzé, Caetano Vezozzo, Maria Alice Bittencourt Augusto Forti e Maria Aparecida Paulina da Silva Furlan, participaram na manhã de sexta-feira, 27 de agosto, de “Torneio de Xadrez Interclasse”, para alunos dos 4º e 5º anos, destas Escolas.

O Projeto Xadrez colocado de forma opcional como contraturno em todas as Escolas do município, tem ajudado os estudantes no desenvolvimento do raciocínio lógico, e com o falecimento do coordenador, professor Vinícius Romano de Paula Pinto, tem como novo professor, Daniel Ramires. O Torneio foi uma homenagem ao professor Vinícius, e ocorreu na Quadra que recebeu seu nome, localizada na Escola Municipal Luiz Antonio Lorenzette onde o professor tinha sua lotação.