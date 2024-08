A maior medalhista do Brasil na história dos Jogos Olímpicos, Rebeca Andrade, levou mais quatro pódios, sendo um ouro, duas pratas e um bronze, nas Olimpíadas de Paris-2024. Com a excelente campanha, a atleta ganhou uma premiação máxima de R$ 826 mil, no entanto, ela deve ser taxada em 27,5% pela Receita Federal.

A premiação é paga por outras federações do Comitê Olímpico Internacional (COI), e pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a cada conquista de medalha. Na edição de Paris, o COB informou que pagaria prêmio máximo de R$ 350 mil para as provas individuais e de R$ 700 mil para provas em equipe (composta de dois a seis atletas), dividido entre os competidores.

Assim, cada medalha de ouro individual tem premiação de R$ 350 mil. A prata vai render R$ 210 mil e o bronze, R$ 140 mil.

Quanto ganhou Rebecca Andrade nas Olimpíadas?

Rebeca Andrade, ganhou um ouro no solo, duas pratas (salto e individual geral) e um bronze (por equipes), totaliza uma premiação máxima de R$ 826 mil. As medalhas em si não geral pagamento de impostos porque seguem o artigo 38 da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, que afirma que medalhas olímpicas e outros troféus do tipo, considerados comemorativos, são isentos de tributos.

Já os prêmios dados em dinheiro, como esses distribuídos pelo COB e por outras confederações, vão gerar cobrança de imposto. Para valores acima de R$ 4.664,68, o tributo cobrado pela Receita Federal é de 27,5%.

Portanto, Rebeca Andrade receberá o valor líquido de R$ 598 850,00 pelas quatro medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. No fim, o desconto de imposto para a atleta será de R$ 227.150,00.