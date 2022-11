Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No segundo tempo, Vini Jr. brincou de jogar futebol e a estrela de Richarlison brilhou, marcando os 2 gols logo na estreia e deixando o Brasil na liderança do grupo.

A PARTIDA

Não seria novidade a estreia começar com muita ansiedade. A Sérvia praticamente veio para a partida para marcar e sair no contra-ataque. Pegado, muitas faltas e pouco futebol, os sérvios não pouparam a Seleção Brasileira e paravam o jogo o tempo todo. Até que com 6 minutos, Pavlovic faz falta em Neymar e recebe o cartão amarelo.

Depois disso, rolou futebol, e nossa Seleção foi para cima. 10 minutos, Neymar cobrou escanteio fechado e quase fez um gol olímpico. O goleiro Savic dá um soco e manda o para fora.

Jogando no contra-ataque, a Sérvia teve algumas chances, mas a defesa estava atenta e afastava o perigo.

O grande nome do primeiro tempo foi Vini Jr., que teve algumas oportunidades. Em uma bela, recebeu uma bola entre a defesa sérvia e saiu na cara do gol. Mas dividiu com o goleiro, que afastou o perigo. Isso dificultou um pouco porque esteve muito marcado e dificultou a conclusão ao gol.

Na marca dos 37 minutos, Brasil toca bola a bola e Raphinha bateu de chapa, muito fraco e o goleiro Savic fez tranquila defesa.

A segunda etapa começo diferente. O relógio não tinha dado 1 minuto de jogo, Raphinha rouba a bola, entrou na área e bateu gol. O goleiro Savic fechou o espaço, na grande oportunidade de abrir o placar.

Na primeira parte do segundo tempo, a Seleção Brasileira não saiu do campo de ataque. Teve chance com Neymar, aos 9 minutos, que tentou de primeira e pegou muito mal na bola.

Aos 14 minutos, Alex Sandro foi avançando e arriscou de fora da área, carimbando a trave da Sérvia.

Logo em seguida, Neymar avançou com a bola para dentro da área, Vini Jr. ‘’roubou’’ a bola e finalizou, o goleiro Savic deu rebote e Richarlison empurrou para as redes, marcando o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo. Começamos bem!

O Brasil deu uma relaxada e Sérvia aproveitou para tentar o gol e empate. Levou perigo em um escanteio, mas na sobra, jogaram para fora.

Na marca dos 27 minutos, Vini Jr. fez boa jogada pela esquerda e cruza para Richarlison, que domina e faz um golaço, de voleio. O segundo dele e do Brasil na partida.

O show da Seleção continuou aos 35 minutos, quando Casemiro recebeu e bateu com categoria, colocado, mas a bola bate na trave.

O Brasil começou bem no palco da final da Copa, que será no dia 18 de dezembro. Para voltar lá, terá ainda um longo caminho pela frente. A saudade fica, tomara que voltemos em breve para decidir o título!

PRÓXIMOS JOGOS

A Seleção Brasileira encara a Suíça na segunda-feira (28), às 13 horas, no Estádio 974, valendo a liderança do grupo e a classificação às oitavas de final.

Os sérvios jogam contra os camaroneses também na segunda, às 7 da manhã, no estádio Al Janoub.

FICHA TÉCNICA:

Grupo G – 1ª rodada

Local: Estádio Lusail, Doha (Catar)

Data: Quinta-feira, 24 de novembro de 2022.

Horário: 16:00 (horário de Brasília).

Brasil: Alison; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá (Fred) e Neymar (Antony); Raphinha (Gabriel Martineli), Richarlison (Gabriel Jesus) e Vinicius Jr. (Rodrygo). Técnico: Tite.

Gols: Richarlison (16 min e 27 min do 2º tempo)

Amarelos: não teve.

Sérvia: Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Gudelj (Ilic), Lukic (Lazovic), Milinkovic-Savic, Zivkovic (Radonjic) e Mladenovic (Vlahovic); Tadic e Aleksandar Mitrovic (Maksimovic). Técnico: Dragan Stojkovic.

Gols: não teve.



Amarelos: Pavlovic (6 min do 1º tempo), Gudelj (3 min do 2º tempo) e Lukic (19 min do 2º tempo)



ARBITRAGEM

Árbitro: Alireza Faghani (Irã)

Assistentes: Mohammadreza Abolfazli e Mohammadreza Mansouri (Irã)

Quarto árbitro: Maguette Ndiaye (Senegal)

VAR: Abdulla Al Marri (Catar)