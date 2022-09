Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sempre tem um professor especial que levamos para a vida toda, não é mesmo? Foi o caso do jogador do Corinthians, Roni, que ao ver seu ex-professor nas arquibancadas do Itaquera (SP), não conteve a emoção e correu para abraçá-lo.

No jogo desta quinta-feira (15) contra o Fluminense pela Copa do Brasil, o professor apareceu nas arquibancadas carregando um cartaz com os dizeres “Roni, fui seu professor. Me dá a sua camisa?”

Nem precisa dizer o que aconteceu, né? O jogador fez questão de pular o alambrado da arquibancada e abraçar fortemente seu eterno professor.

Emoção

Fã e torcedor fanático do clube paulista, Rafael deu aula de Educação Física para o camisa 29, quando mais jovem.

Após o jogo, em que Corinthians bateu o Fluminense por 3 x 0 na Neo Química Arena (Itaquera) e ganhou a classificação para a final da Copa do Brasil, Roni avistou o ex-professor com o cartaz e correu para abraçá-lo.

A cena comoveu a todos.

São nítidos o carinho e a felicidade do jovem ao reencontrar Rafael.

Ah, claro, e ele presentou o professor com a camisa! A torcida foi ao delírio!

Vídeo

Definitivamente, não é só Futebol!

Assista a esse momento lindo entre professor e aluno: