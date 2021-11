Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Silvio Santos está nas nuvens com a audiência do SBT na tarde deste sábado. O primeiro tempo de Palmeiras x Flamengo, decisão da Copa Libertadores da América, bateu a Globo por 25 a 8 em São Paulo e 27 a 9 no Rio de Janeiro na pesquisa preliminar da Kantar Ibope Media.

A Globo perdeu a liderança para o SBT antes da bolar em Montevidéu. Com a troca de público da “Sessão de Sábado” para o “Caldeirão”, o público começou a flutuar para a rede de Silvio Santos.

No Rio de Janeiro, o jogo atingiu 29,3 pontos de pico, contra 7,8 de Marcos Mion. Em São Paulo, a máxima foi de 27,1 pontos, ante 8,9 da Globo.