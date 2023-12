A pista de skate do Centro Nacional de Treinamento (CNTSK8), construída no Complexo Tarumã, em Curitiba, recebeu o Campeonato Brasileiro de Skateboarding Park de 2023 neste final de semana. A inauguração do espaço, que recebeu R$ 3,5 milhões de investimento, contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A competição reuniu sete categorias e premiou novos campeões nacionais. No feminino iniciante, o pódio ficou com Ana Aguiar (1º), Guadalupe Corgiolu (2º) e Alice Nassi (3º). No masculino iniciante, os melhores foram, nessa ordem, Pedro Zambelli, João Indiani e Enzo Mendes. Os vencedores do masculino master foram Renan Pires “Lobisomem” (1º), Marcilio de Oliveira (2º) e Pedro da Silva (3º). No feminino amador, as destaques foram Helena Laurino (1º), Maitê Demantova (2º) e Fernanda Tonissi (3º). Pedro Vita, Vicente Rigobello e Diego Takahashi lideraram o masculino amador.

Nas categorias profissionais, os melhores foram Raicca Ventura (1º), Dora Varella (2º) e Yndiara Asp (3º), no feminino, e Dan Sabino (1º), Augusto Akio (2º) e Pedro Carvalho (3º), no masculino. Augusto é de Curitiba.

Outro destaque do evento foi o atleta Gui Khury, de 14 anos, que se tornou o primeiro skatista da história a executar com sucesso a manobra 900º, que consiste em duas voltas e meia no próprio eixo, numa pista de skate park. Ele sofreu uma lesão durante os treinos e não chegou a competir.

PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO – O Paraná também se destacou no Prêmio Brasil Olímpico 2023, do Comitê Olímpico Brasileiro, entregue no Rio de Janeiro. Três paranaenses foram reconhecidas como as melhores nas suas respectivas modalidades e uma conquistou o prêmio de atleta revelação: a jovem ginasta Maria Eduarda Alexandre, de apenas 16 anos. Ela é bolsista do programa Geração Olímpica e Paralímpica, do Governo do Paraná, e conquistou duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

As melhores do ano em suas modalidades foram Bárbara Domingos, Isabela Abreu e Rafaela Zanellato.

Babi, também bolsista do Geração Olímpica e Paralímpica, maior programa de bolsa-atleta do Brasil, venceu a categoria Ginástica Rítmica, coroando o ano em que conquistou a medalha de ouro na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Thiais, na França, e também nos Jogos Pan-Americanos em Santiago. Ela já conquistou a vaga para Paris 2024.

Também apoiada pelo programa de bolsa-atleta e pelo Proesporte, da lei de incentivo ao esporte, Isabela Abreu foi a vencedora no Pentatlo Moderno. Em 2023, ela conquistou o 9º lugar nos Jogos Pan-Americanos (melhor sul-americana da prova), garantindo uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.

E a paranaense Rafaela Zanellato, parte da delegação de rugby que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos, foi eleita a melhor do ano na modalidade. Ela treina com o Curitiba Rugby Clube, na sede da Secretaria de Estado do Esporte.

GALA FUTSAL – Outro destaque esportivo do final de semana foi o Gala Futsal, da Mundo do Futsal Experience, que acontece em Foz do Iguaçu. O prêmio vai coroar os melhores do ano na modalidade em âmbito mundial nesta segunda-feira (18).

No sábado, a seleção brasileira de futsal entrou em quadra contra a Costa Rica, no Ginásio Costa Cavalcanti. O Brasil venceu o amistoso pelo placar de 7 a 2. A programação conta, ainda, com torneio de futsal de base, com a presença de 115 equipes formadas por crianças de 7 a 11 anos.

A Confederação Brasileira de Futsal vai revelar, durante o evento desta segunda, as 20 equipes participantes do Campeonato Brasileiro de Futsal, competição que estreia no calendário nacional da modalidade em 2024. O Paraná é referência nacional na modalidade.