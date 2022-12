Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Empolgado com a vitória até então parcial da seleção brasileira contra a Coreia do Sul, em jogo das oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico Tite fez a “Dança do Pombo” ao comemorar o gol de Richarlison, o terceiro da equipe sul-americana.

Pouco depois de balançar as redes, ainda na casa dos 28 minutos do 1° tempo, o atacante correu em direção aos atletas que estavam no banco de reservas, que abriram uma espécie de rodinha.

Depois de uma contagem regressiva, atletas e Tite fizeram o movimento e foram aos risos – “Pombo” é o apelido de Richarlison, que habitualmente protagoniza a dancinha em seus gols.

A partida terminou em goleada por 4 a 1 e o Brasil agora encara a Croácia nas quartas de final da Copa. Os europeus bateram o Japão nos pênaltis no início da tarde desta segunda-feira.

Além de Richarlison, Vinicius Júnior, Neymar e Lucas Paquetá marcaram para o Brasil ainda no 1° tempo do duelo.