A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) promoverá, neste sábado, 29 de junho, a terceira edição do projeto “Parque em Movimento”. A ação será realizada no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação a partir das 13h e terá como tema “Mês junino”, com diversas atividades para todos os públicos.

Iniciativa da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade, o “Parque em Movimento”, acontece em um sábado a cada dois meses. Para o pró-reitor, Rui Gonçalves Marques Elias, a ação, além de ser importante para as atividades de extensão, pesquisa e ensino, tem grande relevância para a comunidade que está sendo atendida.

“O evento tem o objetivo de oferece à comunidade mais uma opção de lazer e cultura aos finais de semana e possibilitar a pratica extensionista aos nossos alunos, que ficam em contato direto com a comunidade. A ação proporciona muita troca, o aluno vem com o conhecimento a ser repassado e também aprende com a comunidade assistida”, frisa Rui.

Entre as atividades temáticas desta edição estão fogueira, quadrilha maluka; dança da cadeira; pescaria; boca de palhaço; cama elástica; futebol e corrida do ovo. “O Parque em Movimento já está se tornando tradição em Jacarezinho, trazendo muito lazer, recreação e saúde para toda a população. Este terceiro evento contamos com o tema junino e, com certeza, terá muita diversão para toda a família”, destacou o coordenador da ação, Ricardo de Oliveira.

Parque em Movimento: Mês Junino

Data: 29 de junho (Sábado)

Horário: das 13h às 17h

Local: Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP – Av. Marciano de Barros, 700 – Bairro Estação, Jacarezinho/PR – próximo ao Jardim São Luís.