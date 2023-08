Escutar esta notícia Escutar esta notícia

São 92 anos de pura endorfina! Essa vovó corredora completou uma maratona aos 92 anos de idade e entrou para o Guinness Record como a pessoa mais velha do mundo a ter completado os 42,1 km. Olha que vitalidade!

Mathea Allansmith mora no Havaí (EUA). No dia 11 de dezembro de 2022 ela completou o percurso da Maratona de Honolulu, com um tempo de 10 horas e 48 minutos e agora ganhou o Record Mundial. Ela ficou feliz da vida!

A vovó corre seis dias por semana, Mathea e já está mirando quebrar sua própria marca. “Cresci com os livros e museus do Guinness World Records e sempre admirei as pessoas que se distinguem dessa maneira”, disse. Vai com tudo, dona Mathea!

Paixão pela corrida

Ela começou a correr em 1977, quando um colega sugeriu que dona Mathea começasse a praticar corrida de rua.

“Ele me disse para correr 3km por dia, comecei e me apaixonei pela sensação de me exercitar ao ar livre”, disse a senhora.

De 3 em 3 km, veio o desejo de completar maratonas.

A primeira foi a de Boston em 1982, depois disso, ela nunca mais parou.

Recorde Mundial

A vovó corredora não tá mesmo pra brincadeira e depois de completar a Maratona de Honolulu, ela se eternizou no Guinness, o livro dos Recordes Mundiais. Para poucos, viu!

“A Maratona de Honolulu é minha maratona favorita, em parte porque eles não fecham o portão em um determinado horário, o que permite que até mesmo os corredores mais lentos terminem a prova”, confessou.

E ela foi, em busca dos 42km, enquanto toda sua família a esperava na linha de chegada.

“Minha família me surpreendeu completamente após a prova na qual alcancei o recorde mundial. [Todos da família] vestiam camisetas combinando com minha conquista”, celebrou Mathea.

Estilo saudável

E não é porque entrou no Guinness que ela pretende parar, para ela, a corrida é um estilo de vida saudável.

“Estou vivendo de forma independente, dirigindo, participando de muitos círculos sociais ativos, trabalhando em meu programa espiritual, aprendendo coisas novas, como aplicar novas tecnologias para rastrear minhas corridas e mais”, disse.

Segundo ela, a corrida foi responsável por fazê-la viver com uma qualidade de vida muito alta.

Ouve música durante o treino

Atualmente, Mathea corre em média 58 km por semana, quase todos os dias.

Durante os treinos, gosta de ouvir música, audiolivros ou até mesmo conversar com amigos no telefone.

E ela já tem um próximo foco, gostaria de tentar os títulos recordes para a pessoa mais velha do mundo a completar uma meia maratona (feminino) e a pessoa mais velha a completar 10km (feminino) no próximo ano.

Já estamos na torcida para dar sua próxima notícia boa, dona Mathea. Avante!