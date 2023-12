A modelo e influencer digital Emily Garcia, natural de Londrina, no Paraná, deu um carro Jeep Compass 0km, avaliado em R$ 260 mil, para seu segurança particular.

Nas redes sociais, ela postou o momento da entrega do veículo novo, como um presente de agradecimento. “Agradecer toda a sua lealdade, toda a parceria que você tem comigo e com o Miguelzinho [filho de Emily]”, disse a modelo no momento da entrega da chave.

Emily ainda publicou a reação do segurança, Shrek, ao receber o presente. Surpreso, Shrek fica sem acreditar e chora de emoção. O segurança trabalha com a influencer há cerca de três anos.

Veja o momento em que o segurança de Emily Garcia recebe o carro de presente: