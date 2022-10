Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã deste sábado (15/10), os influenciadores Alex e Kerline realizaram os tratos com a vaca e bezerro em A Fazenda 14 e a ação dos famosos com os animais viralizou na web. Nas imagens, a dupla tenta afastar o bezerro das tetas de uma vaca, mas o filhote se recusa a obedece-los.

Nervosos com a situação, Alex puxou o bezerro pelas orelhas e Kerline o puxou pelo rabo. O ex-A Casa parecia muito impaciente e aborrecido com a tarefa, mas a ex-BBB21 ria desta “saia justa” com os animais. “Mulher, e você fica rindo?”, disse ele.

Na web, a maioria dos internautas ataca os peões e pede a expulsão deles ao dizer que tais atitudes configuram maus-tratos animais, que é uma cláusula passível de expulsão segundo o manual do reality rural da Record TV.

