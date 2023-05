Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ana Castela, o novo nome do sertanejo, apareceu emocionada nos Stories do Instagram, na noite desse domingo (30/4), ao contar que Anitta a seguiu na rede social. Fã da Girl From Rio, a cantora compartilhou diversos vídeos pulando e chorando de alegria por conta da novidade.

O follow ocorreu após Ana Castela dizer que era seu sonho gravar um feat com Anitta. “Estou aqui chorando porque a Anitta me seguiu. Estou parecendo uma criança. Tem uma época que fui morar no Paraguai e falei que queria ir ao show da Anitta, mas a gente não conseguiu”, contou a Boiadeira, como é conhecida.

Ainda eufórica, Ana Castela também agradeceu Anitta por ter realizado seu sonho: “Anitta, obrigada, você realizou meu sonho de infância”.

