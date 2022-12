Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Anitta revelou que foi diagnosticada, meses atrás, com o vírus Epstein-Barr, que pode estar por trás da causa da esclerose múltipla. O Epstein-Barr também provoca a mononucleose infecciosa, conhecida como “doença do beijo”.

A artista conseguiu tratar a condição e impedir que ela desencadeasse as doenças. Anitta contou sobre a experiência no evento de lançamento do documentário “Eu”.

A obra é da atriz Ludmila Dayer, diagnosticada recentemente com esclerose múltipla, possivelmente causada pelo vírus Epstein-Barr. Anitta trabalhou na produção do documentário.

Anitta contou que passou pelo momento mais difícil de sua vida, quando recebeu o diagnóstico há dois meses. Com a ajuda e a experiência de Ludmila Dayer, Anitta conseguiu evitar a progressão do vírus para algo pior.

