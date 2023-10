Após cinco anos, Ana Furtado comemora final do tratamento contra câncer de mama: ‘Acabou!’

Ana Furtado, 49, usou as redes sociais para celebrar o final de seu tratamento contra o câncer de mama, com o qual foi diagnosticada em 2018. A apresentadora publicou um vídeo (confira abaixo) em que aparece ao lado do marido, o diretor Boninho, tomando a última dose da medicação.

“Fiz questão de encerrar esse ciclo ao lado do meu amor, melhor amigo e grande parceiro”, escreveu ela na legenda. “Último [comprimido de] tamoxifeno! Acabou! Até nunca mais!”.

Foto: Reprodução

Vários seguidores, muitos deles famosos, deixaram mensagens juntando-se à celebração. “Que emoção, obrigada por todas as vezes que você me deu uma palavra de incentivo, você é guerreira”, escreveu a cantora Preta Gil, que também se trata de um câncer –o dela no intestino.

Ana tornou seu tratamento público em maio de 2018, logo depois de se submeter a uma cirurgia para retirar o tumor na mama, em abril daquele ano. Na época, ela contou que havia descoberto a doença em estágio inicial. Desde então, a apresentadora vem falando abertamente sobre as diversas fases de seu tratamento, com o objetivo de incentivar suas seguidoras a realizarem o autoexame.

Na próxima semana, ela vai lançar o livro “Até Nunca Mais”, em que narra sua experiência com a doença. Haverá sessões de autógrafos na segunda-feira (2) em São Paulo (na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi) e na quarta-feira (4) no Rio (na Livraria Argumento do Leblon, na zona sul).

“Foram 5 anos de uma jornada nada fácil, mas possível. Uma caminhada de anseios, medos, vitórias, mas, acima de tudo, de muita resiliência, resistência e autoconhecimento”, comentou ela nas redes sociais. “Compartilhar essa experiência e poder mostrar que ninguém está sozinho nessa jornada é o mais importante. Se meu depoimento ajudar ao menos uma pessoa, já valeu tudo.”