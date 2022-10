Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Lucas Souza se retratou publicamente após anunciar o fim do casamento com Jojo Todynho, neste sábado (8), por meio de seu Instagram. O militar afirmou que repensou sua atitude depois de conversar com a esposa. A cantora foi pega de surpresa com a divulgação repentina do término, uma vez que não havia sido alertada da separação.

“Fala, pessoal, passando aqui para falar pra vocês, para avisar a vocês, que tá tudo bem, tá tudo bem entre mim e Jojo também, a gente já conversou, tá tudo certo. Gostaria de pedir desculpas pra ela, me retratar publicamente. Gostaria de pedir desculpas pela postura imediatista, sem pensar, que eu tive ontem”,

retratou-se por meio de seus Stories.