O ator, diretor, roteirista e produtor Antônio Pedro morreu neste domingo (12), aos 82 anos. A informação foi confirmada pela filha do ator, Ana Baird, nas redes sociais. No Instagram, ela compartilhou uma sequência de fotos ao lado do pai.

Na última delas, Antônio aparece acamado. “Referência. Amor incondicional. Honra e orgulho. Obrigada por tudo. Obrigada por tanto. Vai na luz, Pai. Tem um elenco maravilhoso te esperando do outro lado para a festa. O Teatro te agradece. Eu te agradeço imensamente. Te amo”, escreveu.

Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro e faleceu em decorrência de insuficiências renal e cardíaca. Segundo informações do G1, o velório está acontecendo na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência, que fica no estado. Às 15h30, o ator será cremado.

