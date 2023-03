Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Daniel Radcliffe será pai pela primeira vez. O ator, conhecido pelo protagonismo na franquia Harry Potter, está esperando um filho com a namorada e atriz Erin Darke. A informação foi confirmada pelo jornal The Sun.

“Daniel está tão animado para ser pai. Seu relacionamento com Erin é realmente especial e todos acham que serão pais incríveis”, disse um porta-voz da atriz.

Radcliffe e Erin Darke se conheceram durante as gravações do filme independente Versos de um Crime, em 2013. Segundo o próprio ator, foi amor à primeira vista. Na época, ele afirmou em uma entrevista que a produção é “um registro maravilhoso” do primeiro flerte.

