Boris Casoy se pronunciou após viralizar com um vídeo em que aparenta dormir ao vivo, no quadro Liberdade de Opinião, do programa CNN Novo Dia.

O jornalista negou que tivesse tirado um cochilo e deu sua versão.

“Alguns veículos de imprensa disseram que eu adormeci durante minha participação no quadro Liberdade de Opinião, da CNN. Na verdade, eu apenas fechei os olhos por alguns segundos enquanto o Fernando Molica comentava, por causa da luz”,iniciou ele.

