O cantor sertanejo Milionário, ex-dupla de José Rico, passou por uma cirurgia nesta sexta-feira (24) para implantar um marca-passo definitivo. A operação ocorreu após o artista ser diagnosticado com arritmia cardíaca.

De acordo com a nota publicada pelo Hospital Beneficência Portuguesa, no interior de São Paulo, o procedimento correu bem e que o sertanejo já está estável. Além disso, Milionário já está se alimentando via oral e não possui nenhum déficit motor ou sensitivo.

Internado desde segunda-feira (20) por conta de um AVC, espera-se que essa seja a última cirurgia que o cantor sertanejo Milionário tenha que fazer. Por hora, ele será internado em um quarto para passar pelo tratamento de reabilitação.