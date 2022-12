Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Rihanna mostrou pela primeira vez o rosto de seu filho nas redes sociais. A cantora escolheu estrear seu perfil no TikTok com o vídeo do bebê, ainda sem o nome revelado, fruto do relacionamento com A$AP Rocky.

No material, o filho de Rihanna aparece sorridente preso a uma cadeira no banco de trás de um carro. Ele ainda balbucia alguns sons, boceja de sono e tenta pegar o celular da mãe. É possível ouvir a voz da cantora em alguns momentos.

A matéria completa pode ser lida no Metrópoles