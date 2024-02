O eterno Apollo Creed da saga de filmes “Rocky”, o ator Carl Weathers, morreu nesta quinta-feira (1) aos 76 anos. A família, que divulgou o falecimento nesta sexta-feira (2), revelou que ele morreu pacificamente enquanto dormia.

Além de interpretar o rival e depois amigo do personagem de Sylvester Stallone, Carl Weathers também atuou em “Um maluco no golfe” (1996) e “O Predador” (1987). Recentemente, interpretou o personagem Greef Karga na série “The Mandalorian” do universo Star Wars.