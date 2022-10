“Eu dei um abraço nele e não deu nem para fechar o braço, ele é muito grande. Fiquei muito feliz. Mais tarde, apareceu a notificação ‘transferência recebida’. Eu achei que era parte do meu pagamento. Quando eu clico no aplicativo do banco, estava escrito ‘Casimiro Miguel’. Ele fez um PIX de R$ 1 mil. Eu achei que estava sonhando. Eu comecei a chorar. Na minha cabeça, era um sonho”, contou.

Cliente mais que especial

Ao chegar no destino, Koller foi avisado pelo porteiro que o cliente estava descendo para receber a encomenda.

O entregador disse que queria conversar com o influencer sobre o possível acesso do Vasco à Serie A do Campeonato Brasileiro, mas a preocupação de Casimiro era outra.

“Foi minha primeira entrega do dia. Apitou que era em uma padaria em Botafogo. Eu saí para fazer a entrega e vi o nome: Casimiro Miguel. Eu pensei: ‘ou alguém colocou o nome de zoeira porque é fã, ou é ele’. Resolvi entrar na brincadeira. Eu mandei mensagem falando do Vasco da Gama e dei bom dia. Ele respondeu pedindo meu PIX. Na hora, eu não acreditei que era ele”, disse o rapaz, que já acompanhava as lives de Casimiro e sabia da idolatria pelo Vasco.

E o coração quase saindo pela boca:

“Ele saiu do elevador e eu não acreditei. Ele [Casimiro] veio daquele jeito dele, com aquele sorrisinho. Ele estava calmo e eu fiquei tremendo, em choque, sem reação. Eu queria falar do Vasco e ele pedindo o PIX. Eu perguntei: o Vasco sobe? Ai ele: ‘vamos ver, está complicado’. Eu não estava conseguindo pensar, meu cérebro já tinha dado um bug”, contou.

Gorjeta ajudou no aluguel

Agora, imagina a cara do motoboy Thiago Koller quando recebeu a gorjeta gorda de R$ 1 mil via Pix.

Depois de chorar, ele contou que usou o valor para pagar o aluguel que vencia no dia seguinte.

Veja o post: