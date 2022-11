Charles III tem funcionário exclusivo para cuidar de urso de pelúcia

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A biografia de Charles III, chamada The King: The Life of Charles III, será lançada na próxima terça-feira (8/11), mas já demonstra conter muitas polêmicas. Segundo o Page Six, o autor Christopher Andersen descreveu momentos que vão desde a existência de funcionários reais para cuidar do bicho de pelúcia do monarca até gritos com funcionários para atingir padrões de exigência com tarefas cotidianas.

Michael Fawcett era o encarregado de cuidar do bicho de pelúcia quando Charles tinha por volta dos 40 anos. Sempre que o brinquedo precisava ser consertado, a ex-babá da realeza, Mabel Anderson, era retirada da aposentadoria para fazer reparos necessários.

De acordo com o funcionário, ela “era o único ser humano autorizado a levar agulha e linha para o ursinho de pelúcia do príncipe Charles. Toda vez que o ursinho precisava ser consertado, você pensaria que era seu próprio filho fazendo uma grande cirurgia”, revela Andersen.