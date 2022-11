Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cantora Claudia Leitte, 42, foi vaiada durante uma micareta em Salvador. Em determinado momento, o público em massa interrompeu uma música para exaltar Lula (PT), o candidato que não teria sido apoiado por Claudia. Durante a campanha eleitoral, ela foi rotulada como eleitora de Jair Bolsonaro (PL).

“Olê, olê, olê, ola, Lula, Lula”, foi o que gritaram as pessoas em frente ao trio dela. Em determinado momento, Claudia disse que todos vivem em um ambiente democrático e recebeu algumas vaias.

“Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem”, disse a artista.

Durante a corrida presidencial, por diversas vezes Claudia causou polêmica. Na mais simbólica delas, postou um stories em que mostrava em sua casa um abajur em formato de arma, uma Bíblia e uma foto dela em família. Para muitos, o vídeo teria conotação política e indicaria que o voto dela nas eleições seria do atual presidente, Jair Bolsonaro.

Depois disso, voltou a ser cancelada após os fãs descobrirem uma aproximação dela com o cantor gospel André Valadão, apoiador do presidente e candidato à reeleição pelo PL.

Os dois começaram a se seguir nas redes sociais e os internautas associaram isso a afinidade de ideias e apoio a Bolsonaro. “Eu não tô acreditando que Claudia Leitte seguiu o André Valadão e ele seguiu ela de volta. Sério, ela só vai entender a merd* que tá fazendo quando ninguém mais apoiar a carreira dela”, escreveu um internauta no Twitter, compartilhando foto da rede social.