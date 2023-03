Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Coldplay está no Brasil para a realização de uma turnê, que foi adiada no ano passado após problemas de saúde do vocalista da banda, Chris Martin. Com uma forte conexão com o país, talvez a banda esteja próxima de dar um próximo passo e estreitar ainda mais os laços com o público brasileiro. Fontes da coluna LeoDias relataram que Martin e Sandy conversaram durante horas no restaurante Fazenda Churrascada, em São Paulo, na noite deste sábado (11/3), e que o bate-papo pode ter sido sobre um possível projeto futuro.

A banda fez um show no estádio do Morumbi e, logo depois, fechou o restaurante para receber convidados. Entre eles, integrantes de ONG’s e outros artistas. No entanto, segundo relatos de pessoas presentes no local, Chris Martin mal deu atenção aos outros presentes. Ele estava focado em conversar com a cantora brasileira.

