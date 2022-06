Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após a polêmica envolvendo shows sertanejos bancados por prefeituras e a Lei Rouanet, que teve início após uma crítica de Zé Neto à tatuagem íntima da cantora Anitta, a cantora comentou o caso. No trecho de uma entrevista divulgado nesse sábado (4) no Jornal Nacional, a Poderosa disse que já recebeu propostas de desvios de verbas. A conversa completa será exibida neste domingo (5), no Fantástico.

“Eu já recebi propostas, eu e meu irmão. ‘Você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço’. Eu falei: não”, disse ela na entrevista, sobre a “CPI do Sertanejo”.

A artista foi o estopim para as denúncias de valores milionários pagos a artistas, pelas prefeituras, que chegam a R$ 1,2 milhão. O Ministério Público investiga 29 cidades com casos no Rio de Janeiro, Roraima, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso. O nome do cantor Gusttavo Lima está no centro da polêmica, já que era dele o maior número de eventos e os maiores cachês.

Para ler a matéria completa do Portal Metrópoles, clique aqui