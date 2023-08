Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um campeão de verdade. Poucos sabem que Dunga leva sopa pessoalmente para pessoas em situação de rua no projeto que ele tem chamado “Seleção do Bem”. Mais do que doar, ele também entrega as refeições em mãos.

E foi um vídeo divulgado na semana passada que mostrou ao Brasil a generosidade e a solidariedade do eterno capitão do tetra pela Seleção Brasileira de Futebol. Enquanto distribuía sopa quentinha, numa temperatura de 10 graus, Dunga foi reconhecido por um senhor que vive nas ruas de Porto Alegre. Emocionado, ele disse:

“Tu é o Dunga? Tu foi campeão, jogava no Inter. Você lembra aquele gol de cabeça que você fez e salvou o Internacional da segunda divisão? E no Brasil bateu aquele pênalti. Me dá um abraço”, pediu o homem. (assista abaixo)

O abraço

Dunga sorriu para o homem, deu o abraço e muito calor humano naquele instante.

Tudo aconteceu na noite da última segunda, 25, quando Dunga foi para as ruas de Porto Alegre junto com sua equipe para distribuir alimentos, na ação beneficente.

O vídeo, compartilhado pela página do projeto nas redes, mostra quando campeão é reconhecido pelo homem.

Ele se emociona ao notar com quem estava falando, o grande ídolo do futebol, que naquele instante era apenas uma pessoa solidária agindo para melhor um pouco o dia de outras pessoas.

“Muitos pensam que ajudar o próximo é apenas dar bens materiais, comprar, entregar e pronto. Isso é o mais fácil, mas resolve o problema apenas no momento. O que mais ajuda quem mais precisa é que seja doado tempo, carinho e atenção. Ser exemplo para não apenas resolver aquele momento, mas para transformar o futuro”, diz a legenda do vídeo no Instagram.

O projeto social

O capitão do tetra tem o projeto social “Seleção do Bem” há vários anos, mas ganhou notoriedade em 2020, durante a pandemia do coronavírus, quando as ações aumentaram.

O projeto distribui agasalhos e refeições para moradores de rua em Porto Alegre.

Nomes como Andrés D’Alessandro, ídolo do Internacional, já foram com Dunga às ruas para participar de ações com o ex-jogador.

Coração gigante

Dunga foi muito elogiado nas redes depois que o vídeo foi divulgado.

“Dunga com certeza está em outro nível de humildade. Parabéns você realmente é um que faz a diferença”, escreveu um seguidor.

“Dunga sempre foi envolvido com causas sociais, ajudando muito o tratamento de crianças com câncer. Independente do que a mídia fale dele, de seu trabalho como técnico ou do seu humor com a imprensa, ele sempre ajudou e muito. Deveria servir de exemplo”, lembrou outro.

“Dunga é diferenciado. Ser humano ímpar!!”, comentou outro.

E a gente se emociona ao ver um brasileiro ilustre, conhecido internacionalmente, tirando horas do seu tempo para ajudar pessoas desconhecidas.

Dá orgulho ser fã, Dunga! Obrigado!

Assista ao vídeo: