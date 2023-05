Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Zeca Pagodinho divertiu seus seguidores ao compartilhar um vídeo em seu Instagram, na última quinta-feira (11/5), debochando dos rumores sobre os supostos rendimentos milionários.

Nas imagens, é possível ver o cantor em sua gravadora, Universal Music International, procurando o tal megasalário.

“Olha só[…] vim aqui na minha gravadora. Estou aqui com a secretária do meu presidente, estou procurando esses R$ 600 mil e não estou achando. Aqui não está. Fui na minha editora, também não está! Liguei para a Mônica e não está com ela”, brincou o pagodeiro.

