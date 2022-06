Justin Bieber preocupou seus fãs nesta semana após cancelar alguns shows por estar com a Síndrome de Ramsay Hunt. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o canadense aparece com o lado direito da face paralisado, sem ao menos conseguir piscar.

Para entender melhor a condição do cantor, a coluna Léo Dias, do Portal Metrópoles, parceiro da Banda B, ouviu o Dr. Wanderley Cerqueira de Lima, neurocirurgião do Hospital Albert Einstein, e o Dr. Fernão Bevilacqua, otorrinolaringologista do Hospital Albert Sabin de São Paulo.

O que é a Síndrome de Ramsay Hunt?

O neurocirurgião e neurologista respondeu a esta questão.

“A Síndrome de Ramsay-Hunt é causada pela reativação do vírus da Varicella-Zoster, que é o mesmo vírus da catapora. (…) Quando uma pessoa é infectada pela catapora, a doença geralmente se resolve sem complicações, mas o vírus fica incubado no gânglio, e é reativado ao ocorrer caso de baixa imunidade. No caso da Síndrome de Ramsay-Hunt, o nervo facial e os músculos da face são acometidos. Não dá para saber se esse vírus ficará inativo durante toda a vida, ou não.”

