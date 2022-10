Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Simaria, ex-dupla sertaneja com a irmã Simone, concedeu sua primeira entrevista desde o fim de Simone & Simaria. No Fantástico deste domingo (9), a cantora deu explicações vagas sobre sua saúde, alegando que um médico recomendou parcimônia nos palcos devido a um calo nas cordas vocais.

“Eu não tinha coragem de parar porque eu estava muito comprometida com tudo.” Ela diz que a dupla sertaneja com a irmã foi como um casamento: “chega uma hora que não dá mais”. Mas afirma que ela e a irmã nunca alimentaram rivalidades.

A cantora, segurando o choro, preferiu não comentar sobre a falta de apoio familiar depois do término da dupla sertaneja com a irmã. Apenas deixou claro que se sentiu muito sozinha depois.

Ela comentou um dos últimos episódios antes do fim da dupla, o show que a irmã Simone chegou mais de uma hora atrasada.

O divórcio de Simaria também apareceu na conversa. Ela foi casada com espanhol Vicente Escrig por 14 anos e eles têm dois filhos, Giovanna , de 10 e Pavel de 7. O processo da separação corre em segredo.

Ela afirma não ter planos de voltar aos palcos tão cedo, mas fez questão de encerrar a entrevista levantando da cadeira e cantando, inclusive acompanhada da filha, “revelação”, uma letra que terminava com afirmações de que estaria bem.

Nas redes sociais, mensagens de carinho dos fãs se somaram a memes zombando a cena de cantoria.