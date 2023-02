Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia em que sofreu o grave acidente de carro, que o deixou entre a vida e a morte, Rodrigo Mussi teve um encontro com Key Alves. Logo após a colisão e a posterior internação, a jogadora de vôlei mandou mensagens e até tentou visitar o amigo. A atleta, então, fez uma tatuagem para o modelo. O ex-BBB voltou a falar da homenagem e confessou que não se lembrava do registro.

“Eu não lembrava muito [que ela tinha tatuado]. Logo que eu saí do hospital, eu vi umas mensagens e ela mandou uma foto de uma tatuagem. Legal, bacana. Não sei se ela vai apagar a tatuagem um dia, mas legal”, explicou Mussi ao TV Fama, da RedeTV!.

