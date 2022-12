Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As 17 bailarinas do Faustão da Band foram dispensadas do programa sem aviso prévio na manhã desta quinta-feira (22/12). As mudanças fazem parte de uma repaginada que o programa sofrerá para 2023. Fausto Silva deve seguir na emissora, mas sem o balé.

No Instagram, a bailarina Hadassa Baptista desabafou sobre a demissão em massa. “Fui desligada essa manhã do balé, na verdade, o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo”.

