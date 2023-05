Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Fausto Silva, de 73 anos, deixará o Grupo Bandeirantes de Comunicação. A emissora e o apresentador decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato que tinha validade até 2026. A informação foi confirmada pela reportagem do Terra.

O futuro de Faustão agora é incerto. Rumores apontam uma possível aposentadoria do apresentador, que já soma mais de três décadas na televisão.

Em relação à grade de programação da Band, as gravações continuarão até semana que vem. Os programas inéditos devem seguir até o final de maio. Após isso, a emissora exibirá reprises enquanto não estrear um programa substituto.

Boa parte da equipe de Faustão será mantida após a saída do apresentador. O novo programa, que ainda não tem nome, deve contar com as presenças de João Guilherme, filho do apresentador, e Anne Lottermann no elenco.

Perrengues e demissões em massa: a passagem de Faustão pela Band

A migração de Fausto Silva da Globo para a Band ocorreu no segundo semestre de 2021. A informação pegou o público de surpresa e sequer deu tempo para uma despedida da emissora carioca. Em janeiro de 2022, o apresentador estreou no Grupo Bandeirantes comandando um programa diário e bem similar ao que fazia na antiga casa.

Logo nos primeiros meses de programa, a atração começou a sofrer com a baixa audiência. No final do ano passado, vários cortes foram registrados na produção. As demissões em massa de equipe e do time bailarinas apenas “coroou” esses rumores. Ao todo, cerca de 17 dançarinas foram desligadas do programa sem aviso prévio. Muitas relataram esgotamento com as rotinas exaustivas de ensaios e cogitaram entrar na Justiça para resolver o imbróglio trabalhista no tribunal. Além disso, o próprio Faustão teve uma redução de 50% em seus vencimentos mensais, conforme revelado pelo Notícias Da TV na época..

Vale destacar que, recentemente, no dia 15 de maio, o Faustão na Band teve sua pior audiência da história. De acordo com dados do Kantar Ibope, a atração registrou somente 2 pontos de audiência. A máxima do programa não tem ultrapassado a casa dos 3 pontos — entende-se que cada ponto do Kantar Ibope equivale a 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos.

Sinônimo de sucesso: relembre a carreira de Faustão

Fausto Silva nasceu em São Paulo no ano de 1950. Ainda criança, morou em diferentes cidades no interior do estado e, já na adolescência, fincou raízes em Campinas. Foi lá onde terminou o colégio e começou a estudar direito na PUC, curso que frequentou por 4 anos até decidir investir em outras áreas.

Sua primeira experiência na comunicação foi aos 14 anos, como locutor. O ano era 1964 quando Faustão estreava nas rádios Cultura e Brasil. Aos poucos, começou a narrar eventos cotidianos e sociais, como aniversários e tardes de autógrafos. Algum tempo depois, tornou-se repórter esportivo na rádio.

Seu trabalho nos campos ganhou notoriedade e acabou sendo cobiçado por outras emissoras, como as rádios Excelsior, Brasil e Globo, até ser convidado, em 1969, pelo apresentador Blota Júnior, para atuar como repórter de um telejornal na Record.

A história de Fausto no entretenimento começou na Rádio Excelsior. Lá, a emissora exibia o programa Balancê. O, então, jornalista se aventurou no programa, fez sucesso e conquistou seu primeiro projeto solo: o Perdidos na Noite. Seu maior êxito foi o programa Domingão do Faustão, exibido ininterruptamente pela Globo de 1989 a 2021, sendo um dos mais longevos programas da TV.

Confira a nota da Band a respeito da saída de Faustão na íntegra:

Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve.