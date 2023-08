Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi extubado na manhã desta terça-feira (29). Agora, ele respira sem o auxílio de aparelhos, após receber um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein.

Faustão está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração. Ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas seu quadro é considerado estável.“Após transplante de coração realizado no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein, Fausto Silva foi extubado hoje pela manhã e respira sem auxílio de aparelhos. O paciente está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração. Permanece na Unidade de Terapia Intensiva”, diz o comunicado.

O apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca em 5 de agosto. Os médicos indicaram o transplante de coração no último dia 20, após o agravamento do seu quadro.A necessidade de um transplante de coração fez com que a família e amigos do apresentador iniciassem uma campanha para doação de órgãos, destacando a importância do ato para salvar vidas.No Brasil, a lista de transplantes é única e é administrada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em nota, o Ministério da Saúde explicou que a lista vale tanto para os pacientes do SUS quanto para os da rede privada e que a ordem de chamada depende de critérios técnicos, como tipo sanguíneo, peso, altura e compatibilidade genética.“Quando os critérios técnicos são semelhantes, a ordem cronológica de cadastro, ou seja, a ordem de chegada, funciona como critério de desempate. Pacientes em estado crítico são atendidos com prioridade, em razão de sua condição clínica”, acrescentou