Ô lôco meu! O apresentador Faustão já está querendo andar pelo quarto, 3 dias após o transplante de coração que recebeu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A notícia boa foi dada pelo cardiologista Fernando Bacal, médico de Fausto Silva. Ele disse, felizmente, que o jornalista está evoluindo bem no pós-operatório.

“Ele está bem, evoluindo dentro do esperado, com o coração funcionando bem, consciente. Já quer sair andando”, disse Fernando Bacal ao O Globo.

Médicos atentos

A disposição Faustão, claro, é um bom sinal, mas a recuperação de uma cirurgia dessa magnitude leva tempo.

E a primeira semana pós-transplante é a mais delicada. Nela, os médicos acompanham, principalmente, a possibilidade de surgirem sinais rejeição ao novo coração.

“Precisamos aguardar, mas o pós-operatório está indo bem e esperamos que em breve ele esteja bem para sair”, afirmou o médico.

Extubado ontem

Faustão permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas desde ontem respira sem a ajuda de aparelhos. Ele foi extubado na terça-feira pela manhã, como informou o Só Notícia Boa.

O médico explicou como o apresentador conseguiu um coração tão rapidamente e subiu na fila da doação de órgãos.

Disse que, embora o paciente seja inserido na ordem cronológica, ou seja, pela data da indicação para o recebimento do novo órgão, fatores como a gravidade do caso tornam o caso “prioridade”, o que faz com que o indivíduo vá para o início da fila.

No dia 20, um boletim médico do Hospital Albert Einstein explicava que Faustão estava “sob cuidados intensivos (…) em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração”, uma situação grave devido à piora da insuficiência cardíaca.