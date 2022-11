Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quem pensava que a cantora Gretchen viajou até o Qatar apenas para acompanhar os jogos da Copa do Mundo 2022 na arquibancada se enganou profundamente. A rainha do rebolado é uma correspondente da página Choquei e já rendeu vários memes na internet por ir cobrir o jogo do Brasil contra a Sérvia no estádio errado.

Nesta quinta-feira (24), em seu perfil oficial do Tweet, a página de fofoca compartilhou um vídeo em que mostra Gretchen em frente ao estágio 974, localizado em Doha. Porém, o Brasil enfrenta a Sérvia às 16h, no Estádio Lusail, que fica em uma cidade vizinha à capital. A viagem não é longa — é só meia hora de metrô até o estádio correto — mas foi a primeira gafe cometida pela cantora. Veja o vídeo:

“A correspondente Choquei já está on, diretamente, do estádio onde ocorrerá o jogo do Brasil. Ative as notificações, que vocês terão as notícias em tempo real. Até mais”, informou a artista

